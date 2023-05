Schöneck erlässt Pacht für Hüttenwirt

Schöneck.

Für die coronabedingte Schließung der Gaststätte "Hüttenwirt" 2020 und 2021 in der Skiwelt Schöneck erlässt die Stadt Schöneck dem Skiclub eine Pacht Höhe von 3600 Euro. Das hat am Dienstag der Verwaltungsausschuss beschlossen. Die Gaststätte hatte von März bis Mai 2020 sowie von November 2020 bis Mai 2021 nicht öffnen können. Da der Skiclub aber Überbrückungshilfen und andere Unterstützungsmaßnahmen in Anspruch nahm, sei laut Bürgermeisterin Isa Suplie (CDU) in Anlehnung an ein Urteil des Oberlandesgerichts Dresden ein Pachterlass in Höhe der geplanten 3600 Euro möglich. Da für November und Dezember 2021 eine Öffnung unter Auflagen möglich gewesen wäre, werde für diese zeit ein Erlass gewährt. (tm)