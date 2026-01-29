Schottisch, kubanisch, heimatlich: Das bietet das Wochenende im Oberen Vogtland

Oberes Vogtland
In Markneukirchen gibt es eine Tanzshow, in Tannenbergsthal handgemachte Musik – und in Bad Elster wird einer der deutschlandweit bedeutendsten Künstler aus der Region gewürdigt.
Schottisch und Irisch: „Im Schatten der Krone“ heißt das Programm am Sonntag, 19 Uhr in der Musikhalle Markneukirchen. Gestaltet wird es von Cornamusa - Rockband und Tänzer in einer Tanz- und Musikshow. Karten gibt es an allen Verkaufsstellen der „Freien Presse“. www.freiepresse.de/vorort
