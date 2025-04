Schüler aus Bad Elster erschrocken: So viel Müll!

Die Grundschüler aus Bad Elster haben am Dienstag in ihrer Stadt Müll gesammelt. Die Aktion war Teil eines Umweltprojektes an der Schule.

Metallrohre, Zigaretten, Schuhe, Papier, einen Grill und eine Herdplatte: Die Kinder der Grundschule in Bad Elster waren erschrocken und stolz zugleich über das, was sie bei einer Müllsammelaktion in ihrer Heimatstadt gefunden haben. Im Rahmen eines Umweltprojektes zogen die Klassen eins bis vier am Dienstag dazu in Richtung Naturtheater,... Metallrohre, Zigaretten, Schuhe, Papier, einen Grill und eine Herdplatte: Die Kinder der Grundschule in Bad Elster waren erschrocken und stolz zugleich über das, was sie bei einer Müllsammelaktion in ihrer Heimatstadt gefunden haben. Im Rahmen eines Umweltprojektes zogen die Klassen eins bis vier am Dienstag dazu in Richtung Naturtheater,...