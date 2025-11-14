Schulleiterin verlässt Klingenthaler Sportcampus

Oberes Vogtland
Lydia Solondz-Lorenz wechselt in die Schulbehörde. Ihre Aufgaben übernimmt ab 1. Dezember ihr Vize, Steffen Wahl.
Wechsel an der Spitze des Klingenthaler Sportcampus: Schulleiterin Lydia Solondz-Lorenz wird ihre Tätigkeit am Sportcampus beenden, um eine neue Aufgabe im Landesamt für Schule und Bildung zu übernehmen. Darüber hat die Stadt Klingenthal als Träger der Schule am Freitag informiert. Die Aufgaben des Schulleiters übernimmt mit Wirkung zum 1....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.