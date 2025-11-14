Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Schulleiterin Lydia Solondz-Lorenz verlässt den Sportcampus Klingenthal.
Schulleiterin Lydia Solondz-Lorenz verlässt den Sportcampus Klingenthal.
Oberes Vogtland
Schulleiterin verlässt Klingenthaler Sportcampus
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lydia Solondz-Lorenz wechselt in die Schulbehörde. Ihre Aufgaben übernimmt ab 1. Dezember ihr Vize, Steffen Wahl.

Wechsel an der Spitze des Klingenthaler Sportcampus: Schulleiterin Lydia Solondz-Lorenz wird ihre Tätigkeit am Sportcampus beenden, um eine neue Aufgabe im Landesamt für Schule und Bildung zu übernehmen. Darüber hat die Stadt Klingenthal als Träger der Schule am Freitag informiert. Die Aufgaben des Schulleiters übernimmt mit Wirkung zum 1....
