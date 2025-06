Schwerer Unfall auf B 92 im Vogtland: Lkw erfasst Fußgänger

Eine vermeintliche Fahrerflucht eines Sattelzuges wollte ein 68-Jähriger in Mühlhausen dokumentieren. Dabei wurde er von einem zweiten Lkw erfasst.

Ein schwerer Unfall hat sich am Montagabend auf der B 92 in Mühlhausen ereignet, als ein 68-jähriger Fußgänger von einem Lkw erfasst wurde. Nach Angaben der Polizei wollte ein 33-jähriger Lkw-Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine samt Anhänger an einer Grundstückseinfahrt wenden und stieß dabei gegen eine Straßenlaterne. Um sein Fahrzeug...