Ein schwerer Unfall passierte am Donnerstagabend auf der B 92.
Ein schwerer Unfall passierte am Donnerstagabend auf der B 92.
Oberes Vogtland
Schwerer Unfall auf der B 92 im Vogtland: Auto prallt frontal gegen Baum
Redakteur
Von Tino Beyer
Eine 37-Jährige wurde am Donnerstagabend schwer verletzt.

Schwerer Unfall auf der B 92 im Vogtland: Am Donnerstagabend kurz nach 22 Uhr war eine 37-Jährige mit ihrem Skoda auf der B 92 von Schönberg kommend in Richtung Bad Brambach unterwegs. In einer Linkskurve kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Pkw frontal gegen einen Baum abseits der...
