Schwerer Unfall bei Markneukirchen

Oberes Vogtland
In der Nähe von Markneukirchen kippte ein Auto nach einem Fahrfehler um. Die Fahrerin musste aus dem Wrack befreit werden.
Bei einem Unfall nahe Markneukirchen ist eine Frau schwer verletzt worden. Das hat sich nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Zwickau zugetragen: Eine 71-Jährige war am Donnerstag gegen 10.45 Uhr mit ihrem Peugeot auf der B 283 aus Fahrtrichtung Zwota kommend in Richtung Markneukirchen unterwegs. Etwa 600 Meter nach der Einmündung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.