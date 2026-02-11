Schwerer Unfall: Bundesstraße im Vogtland sieben Stunden gesperrt

Oberes Vogtland
Viele Rettungskräfte plus Helikopter waren seit Mittwochmorgen an der B 92 in der Nähe von Bad Brambach im Einsatz. Zwei verunfallte Kraftfahrer kämpfen um ihr Leben.
Die B 92 ist im oberen Vogtland am Mittwoch für sieben Stunden gesperrt gewesen. Grund war ein schwerer Unfall, der sich kurz vor 5 Uhr im Raunergrund zwischen den Abzweigen Raun und Schönlind ereignet hat. Dabei stießen zwei Autos frontal zusammen. Die Fahrer, 19 und 56 Jahre alt, wurden schwer verletzt. Der Jüngere wurde mit einem Helikopter...
Erschienen am: 11.02.2026 | 08:25 Uhr