Schwerer Unfall im Vogtland: Auto landet 50 Meter von der Fahrbahn entfernt auf dem Dach

Der Unfall passierte am Dienstagmorgen auf der Bergener Straße in Adorf.

Schwerer Unfall am Dienstag im Oberen Vogtland: Ein 59-jähriger Autofahrer hat sich am Dienstagmorgen bei einem Unfall auf der Bergener Straße in Adorf schwer verletzt. Laut Polizei kam er um 7.30 Uhr in einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, woraufhin sich sein Opel mehrfach überschlug und etwa 50 Meter von der Straße...