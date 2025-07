Schwerer Unfall im Vogtland: Zwei Verletzte, Straße lange dicht

Auf der Hofer Straße in Oelsnitz hat es am Donnerstag gekracht. Beim Überholen eines Traktors war ein 82-Jähriger in den Gegenverkehr geraten.

Bei einem schweren Unfall auf der Hofer Straße in Oelsnitz sind am Donnerstagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, überholte gegen 13.30 Uhr ein 82-Jähriger mit seinem Opel in einer Kurve einen Traktor. Dabei stieß er im Gegenverkehr mit einem Ford zusammen, der von einer 36-Jährigen gefahren...