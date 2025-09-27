Schwerer Unfall in Oelsnitz: Opel rammt Simson S51

Oberes Vogtland
Der Unfall geschah auf der Untermarxgrüner Straße in Höhe des Baumarktes. Noch sind die Gründe nicht geklärt.
Am Samstagvormittag hat es in Oelsnitz einen schweren Unfall gegeben. Dabei wurde ein 72-jähriger Simson-Fahrer schwer verletzt. Wie ein Mitarbeiter des Polizeilagezentrums auf Nachfrage sagte, ereignete sich der Vorfall gegen 10.30 Uhr auf der Untermarxgrüner Straße in Höhe des Toom-Baumarktes. Eine 49-jährige Opel-Fahrerin übersah beim...
