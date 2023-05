Schwerer Unfall: US-Army hilft

Oelsnitz.

Bei einem Unfall sind am Montagvormittag auf der A 72 im Vogtland vier Menschen schwer verletzt worden. Darüber informierte die Polizei auf Anfrage. Der Unfallhergang: Nach einem vorangegangenen Unfall bildete sich auf der A 72 hinter der Anschlussstelle Plauen-Süd/Oelsnitz in Richtung Hof ein Stau. Ein 71-jähriger Fiat-Fahrer bemerkte das zu spät: Er fuhr ungebremst auf einen VW, der auf den davorstehenden Skoda geschoben wurde. Der wiederum prallte gegen den Porsche vor sich. Sowohl der Fiat-Fahrer als auch der 27-jährige VW-Fahrer, dessen 33-jährige Beifahrerin und die 42-jährige Beifahrerin des Skoda-Fahrers erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden in Krankenhäuser in der Umgebung gebracht, der VW-Fahrer mit einem Rettungshubschrauber. Bis die Rettungskräfte eintrafen, leisteten Angehörige eines US-amerikanischen Militärkonvois, der sich hinter dem Fiat befunden hatte, Erste Hilfe. Die Autobahn war in Richtung Hof zeitweise voll gesperrt. (tb)