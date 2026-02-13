Schwerer Verkehrsunfall auf der B 92 nahe Adorf

Am späten Donnerstagnachmittag waren auf der Bundesstraße zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die B 92 musste am Donnerstag gegen 17 Uhr nach einem Verkehrsunfall zwischen Adorf und Oelsnitz kurzzeitig gesperrt werden. Kurz vor Adorf war es am Abzweig nach Freiberg zu einer Kollision zweier Fahrzeuge gekommen. Nach Polizeiangaben befuhr ein 73-Jähriger mit seinem Transporter die Bundesstraße aus Richtung Adorf kommend. Am Abzweig musste...