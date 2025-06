Schwerverletzter stirbt nach Verkehrsunfall im Vogtland im Krankenhaus

Der 68-Jährige war am Montagabend von einem Lkw erfasst worden.

Tragischer Ausgang eines Verkehrsunfalls am Montagabend in Mühlhausen (Bad Elster): Dabei war ein 68-jähriger Mann von einem Lkw erfasst worden. Der Schwerverletzte kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wo er am Mittwochmorgen starb, wie die Polizei am Donnerstag informierte. Der 68-Jährige hatte am Montag an der B 92 einen...