Seit 40 Jahren auf der Bühne: Olaf Berger gibt Jubiläumskonzert in Bad Elster

Oberes Vogtland
Am Sonntag, 14. Dezember, präsentiert der Sänger seine Hits und Weihnachtslieder im König-Albert-Theater. Ein weiterer Publikumsliebling wird erwartet.
In diesem Jahr feiert Olaf Berger sein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Dieser besondere Anlass führt ihn zum dritten Advent in das König-Albert-Theater in Bad Elster. Am Sonntag, 14. Dezember, präsentiert er ab 16 Uhr ein weihnachtliches Jubiläumskonzert: eine stimmungsvolle Mischung aus seinen Hits und traditionellen Weihnachtsliedern, wie es...
