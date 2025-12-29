Seit sieben Jahrzehnten im Dienst der fünften Jahreszeit: Oelsnitzer Carnevalsclub feiert Jubiläum

Oberes Vogtland
Der Oelsnitzer Carnevalsclub wurde 1955 gegründet. Mit großem Engagement, starkem Zusammenhalt und erfolgreicher Nachwuchsarbeit prägt der OCC bis heute das kulturelle Leben der Sperkenstadt.
Besonderes Jubiläum in Oelsnitz: Vor 70 Jahren wurde der Oelsnitzer Carnevalsclub (OCC) in der Sperkenstadt gegründet. Bis heute trägt er zum kulturellen Geschehen in der Stadt bei. Verantwortlich dafür sind Präsident Frank Winkler und die Mitglieder, die in verschiedenen Bereichen des Vereins tätig sind.
