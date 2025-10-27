Sicher durch Herbst und Winter: Diese Frau schult Autofahrer im Vogtland

Jetzt im Herbst finden vielerorts im Vogtland Verkehrsteilnehmerschulungen statt. Sieglinde de Bernardo von der Polizei ist dafür in der Region unterwegs. Welche Schwerpunkte sie in diesem Jahr setzt.

Wer mit wertvollen Tipps einer Fachfrau in die Herbst- und Winterfahrsaison starten will, ist bei den Verkehrsteilnehmerschulungen und Sieglinde de Bernardo richtig. Die Polizistin ist aktuell in vielen vogtländischen Orten unterwegs. Seit sie 18 Jahre alt ist, besitzt die 47-Jährige den Führerschein. Seit drei Jahren führt sie... Wer mit wertvollen Tipps einer Fachfrau in die Herbst- und Winterfahrsaison starten will, ist bei den Verkehrsteilnehmerschulungen und Sieglinde de Bernardo richtig. Die Polizistin ist aktuell in vielen vogtländischen Orten unterwegs. Seit sie 18 Jahre alt ist, besitzt die 47-Jährige den Führerschein. Seit drei Jahren führt sie...