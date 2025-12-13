MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Verkehrserziehung in Kitas und Grundschulen ist dem siebenfachen Opa Thomas Simmert von der Verkehrswacht Vogtland wichtig.
Verkehrserziehung in Kitas und Grundschulen ist dem siebenfachen Opa Thomas Simmert von der Verkehrswacht Vogtland wichtig. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Die Projekte der Verkehrswacht Vogtland werden teilweise gefördert - auch von der Deutschen Verkehrswacht.
Die Projekte der Verkehrswacht Vogtland werden teilweise gefördert - auch von der Deutschen Verkehrswacht. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Ein Blick auf den Verkehrsübungsplatz der Verkehrswacht. Kann er befahren werden, wird das angekündigt.
Ein Blick auf den Verkehrsübungsplatz der Verkehrswacht. Kann er befahren werden, wird das angekündigt. Bild: Christian Schubert
Verkehrserziehung in Kitas und Grundschulen ist dem siebenfachen Opa Thomas Simmert von der Verkehrswacht Vogtland wichtig.
Verkehrserziehung in Kitas und Grundschulen ist dem siebenfachen Opa Thomas Simmert von der Verkehrswacht Vogtland wichtig. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Die Projekte der Verkehrswacht Vogtland werden teilweise gefördert - auch von der Deutschen Verkehrswacht.
Die Projekte der Verkehrswacht Vogtland werden teilweise gefördert - auch von der Deutschen Verkehrswacht. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Ein Blick auf den Verkehrsübungsplatz der Verkehrswacht. Kann er befahren werden, wird das angekündigt.
Ein Blick auf den Verkehrsübungsplatz der Verkehrswacht. Kann er befahren werden, wird das angekündigt. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Sicher unterwegs: Diese Angebote macht die Verkehrswacht Vogtland
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

62 Ehrenamtliche tun bei der Verkehrswacht alles dafür, dass es auf den Straßen sicherer wird. Dafür schulen sie Verkehrsteilnehmer jeden Alters. Weshalb schon kleine Kinder Anleitung brauchen.

Seit 2023 betreibt die Verkehrswacht Vogtlandkreis einen Verkehrsübungsplatz an der Oelsnitzer Turnstraße. Auf dem ehemaligen Sportplatz der Förderschule gibt es - sicher abgegrenzt - Straßen, Gehwege, Plätze und auch den einzigen Kreisverkehr der Stadt, auf denen Kinder das richtige Verhalten im Straßenverkehr üben können. Sei es nun als...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:37 Uhr
3 min.
Kein Sieger beim Elfmeterfestival in Magdeburg
Zum 60. Vereinsgeburtstag wurde im gesamten Stadion gefeiert
Der 1. FC Magdeburg verpasst gegen Kiel einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller. Trotz Führung müssen sich die Elbestädter im Jubiläumsspiel mit einem 3:3-Unentschieden begnügen.
Malte Zander, dpa
26.09.2025
4 min.
Brückenbauerin zwischen Leben und Tod: Diese Vogtländerin ist für Sterbende und Trauernde da
Als ihr Mann schwer erkrankte, ließ sich Krankenschwester Petra Zehe für den Hospizdienst ausbilden.
Petra Zehe ist der Kopf des Hospizvereins „Nächstenliebe“, in dem 90 Ehrenamtliche Sterbende begleiten. Sie hat erlebt, wie wichtig es ist, dass Sterbende und ihre Angehörigen in schweren Stunden nicht allein sind.
Daniela Hommel-Kreißl
12:03 Uhr
4 min.
Linken-Demo und Bergparade: Was Besucher heute in Schwarzenberg beachten müssen
Update
Antifa-Demonstranten sind mit einem „Bullenhass“-Banner in der Stadt unterwegs.
Eine Demonstration – und das in einer Kleinstadt wie Schwarzenberg, in der vier Stunden später eine Bergparade mit Tausenden Besuchern stattfinden wird. Die Polizei gibt Empfehlungen.
Antje Flath und Mike Baldauf
27.10.2025
3 min.
Sicher durch Herbst und Winter: Diese Frau schult Autofahrer im Vogtland
Sieglinde de Bernardo schult bis Dezember Verkehrsteilnehmer.
Jetzt im Herbst finden vielerorts im Vogtland Verkehrsteilnehmerschulungen statt. Sieglinde de Bernardo von der Polizei ist dafür in der Region unterwegs. Welche Schwerpunkte sie in diesem Jahr setzt.
Daniela Hommel-Kreißl
12.12.2025
3 min.
Paul Potts singt in Zwickau vor halbleerem Saal
Paul Potts bot in Zwickau einen Mix aus klassischer und moderner Musik.
Auf seiner Wintertournee hat der britische Tenor ein Konzert in der „Neuen Welt“ gegeben. Die Resonanz blieb überschaubar, doch die anwesenden Zuhörer waren begeistert.
Ralf Wendland
15:34 Uhr
2 min.
4:0 im Wildpark: Paderborn verschärft KSC-Krise
Sichtlich frustriert: Karlsruhes Cheftrainer Christian Eichner.
Eine turbulente Woche endet für die Karlsruher mit dem nächsten heftigen Tiefschlag. Der SCP ist auch dank Doppeltorschütze Laurin Curda vorerst Zweiter. Bei den Badenern fliegen zwei Profis vom Feld.
Mehr Artikel