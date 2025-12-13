Sicher unterwegs: Diese Angebote macht die Verkehrswacht Vogtland

62 Ehrenamtliche tun bei der Verkehrswacht alles dafür, dass es auf den Straßen sicherer wird. Dafür schulen sie Verkehrsteilnehmer jeden Alters. Weshalb schon kleine Kinder Anleitung brauchen.

Seit 2023 betreibt die Verkehrswacht Vogtlandkreis einen Verkehrsübungsplatz an der Oelsnitzer Turnstraße. Auf dem ehemaligen Sportplatz der Förderschule gibt es - sicher abgegrenzt - Straßen, Gehwege, Plätze und auch den einzigen Kreisverkehr der Stadt, auf denen Kinder das richtige Verhalten im Straßenverkehr üben können. Sei es nun als...