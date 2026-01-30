MENÜ
Zahnarzt Jan-Philipp Kunze, Analog-Astronautin Anika Mehlis und Unternehmer Ronny Jäkel (von links) sind die Gesichter der neuen Kampagne vom Vogtlandkreis.
Zahnarzt Jan-Philipp Kunze, Analog-Astronautin Anika Mehlis und Unternehmer Ronny Jäkel (von links) sind die Gesichter der neuen Kampagne vom Vogtlandkreis. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Sie werben in Bayern und Baden-Württemberg auf Plakaten fürs Vogtland
Von Christian Schubert
Mit einer neuen Kampagne will der Vogtlandkreis die Region als attraktiven Wirtschafts- und Lebensraum zeigen. Drei persönliche Lebensgeschichten stehen dabei beispielhaft für berufliche Chancen.

Mit einer neuen, breit angelegten Standort- und Fachkräftekampagne will sich das Vogtland als attraktiver Wirtschafts- und Lebensraum positionieren. Gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer Chemnitz, Regionalkammer Plauen, verfolgt der Vogtlandkreis das Ziel, die Region überregional sichtbarer zu machen. Unter dem Kampagnentitel...
