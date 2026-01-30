Sie werben in Bayern und Baden-Württemberg auf Plakaten fürs Vogtland

Oberes Vogtland
Mit einer neuen Kampagne will der Vogtlandkreis die Region als attraktiven Wirtschafts- und Lebensraum zeigen. Drei persönliche Lebensgeschichten stehen dabei beispielhaft für berufliche Chancen.
Mit einer neuen, breit angelegten Standort- und Fachkräftekampagne will sich das Vogtland als attraktiver Wirtschafts- und Lebensraum positionieren. Gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer Chemnitz, Regionalkammer Plauen, verfolgt der Vogtlandkreis das Ziel, die Region überregional sichtbarer zu machen. Unter dem Kampagnentitel...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.