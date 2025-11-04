Skibörse im Klingenthaler Sportcampus

Der Markt findet am Samstag von 9 bis 13 Uhr in der Mensa der Schule statt.

Der Winter steht vor der Tür und noch keine passenden Ski für Kinder und Jugendliche? Gelegenheit für Schnäppchen bietet eine Skibörse in Klingenthal. Sie findet am Samstag von 9 bis 13 Uhr in der Mensa des Sportcampus statt. Darüber informiert die Schule. Verkauft werden gebrauchte, aber gut erhaltene Alpin-Ski, Langlauf-Ski,...