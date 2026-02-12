MENÜ
Am Skihang Mühlleithen darf eingeschränkt gerodelt werden.
Am Skihang Mühlleithen darf eingeschränkt gerodelt werden. Bild: Johannes Schmidt/Archiv
Oberes Vogtland
Skilift im vogtländischen Mühlleiten geschlossen - das ist der Grund
Redakteur
Von Sabine Schott
Das Wetter ist momentan kein Wintertraum. Die Betreiber von Lift und Imbiss ziehen die Reißleine.

Normalerweise ist jetzt in den Winterferien Hochbetrieb am Skihang in Mühlleithen, und eigentlich gibt es sogar erweiterte Öffnungszeiten. Aber nicht am heutigen Donnerstag. Denn es regnet dauerhaft. Deshalb stellt der VSC Klingenthal den Betrieb des Skilifts vorübergehend ein, wie am Mittwochabend mitgeteilt wurde. Vorerst gelte diese Regelung...
