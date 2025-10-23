So fahren Busse zum Sommer-Grand-Prix in Klingenthal

Oberes Vogtland
Kostenloser Shuttle-Service und zusätzliche Busse des Verkehrsverbunds Vogtland: So geht‘s ohne Auto zur Vogtland-Arena.
Zum Sommer-Grand-Prix stehen Besuchern der Vogtland-Arena umfangreiche Anreisemöglichkeiten zur Verfügung. Neben einem kostenlosen Shuttle-Service wird das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs durch den Verkehrsverbund Vogtland erweitert, wie der VSC Klingenthal informiert.
