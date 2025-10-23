Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Zu den Springen am Wochenende in der Vogtland-Arena verkehren zusätzliche Busse.
Zu den Springen am Wochenende in der Vogtland-Arena verkehren zusätzliche Busse. Bild: Pressebüro Repert/Angela Schul
Oberes Vogtland
So fahren Busse zum Sommer-Grand-Prix in Klingenthal
Redakteur
Von Tino Beyer
Kostenloser Shuttle-Service und zusätzliche Busse des Verkehrsverbunds Vogtland: So geht‘s ohne Auto zur Vogtland-Arena.

Zum Sommer-Grand-Prix stehen Besuchern der Vogtland-Arena umfangreiche Anreisemöglichkeiten zur Verfügung. Neben einem kostenlosen Shuttle-Service wird das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs durch den Verkehrsverbund Vogtland erweitert, wie der VSC Klingenthal informiert.
