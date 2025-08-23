So geht es an der Oelsnitzer Vogtlandsporthalle weiter

Die historische Turnhalle, die in Oelsnitz die Funktion einer Stadthalle hat, wird gerade umfassend saniert. Welche Arbeiten jetzt anstehen und wie lange der Bau dauert.

Die Arbeiten an der Oelsnitzer Vogtlandsporthalle werden in den nächsten Tagen sichtbar vorangehen. Darüber haben Verantwortliche der Stadtverwaltung und Planer Jens Taubert am Freitag bei einem Vor-Ort-Gespräch informiert. Die Halle ist seit über einem Jahr Baustelle. Aufgrund von zusätzlichen Arbeiten wurde das gesamte Vorhaben während der...