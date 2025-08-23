Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jens Taubert hat den Anbau an der Vogtlandsporthalle in Oelsnitz geplant. Am Freitag wurde die Bodenplatte gegossen.
Jens Taubert hat den Anbau an der Vogtlandsporthalle in Oelsnitz geplant. Am Freitag wurde die Bodenplatte gegossen. Bild: Christian Schubert
Jens Taubert hat den Anbau an der Vogtlandsporthalle in Oelsnitz geplant. Am Freitag wurde die Bodenplatte gegossen.
Jens Taubert hat den Anbau an der Vogtlandsporthalle in Oelsnitz geplant. Am Freitag wurde die Bodenplatte gegossen. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
So geht es an der Oelsnitzer Vogtlandsporthalle weiter
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die historische Turnhalle, die in Oelsnitz die Funktion einer Stadthalle hat, wird gerade umfassend saniert. Welche Arbeiten jetzt anstehen und wie lange der Bau dauert.

Die Arbeiten an der Oelsnitzer Vogtlandsporthalle werden in den nächsten Tagen sichtbar vorangehen. Darüber haben Verantwortliche der Stadtverwaltung und Planer Jens Taubert am Freitag bei einem Vor-Ort-Gespräch informiert. Die Halle ist seit über einem Jahr Baustelle. Aufgrund von zusätzlichen Arbeiten wurde das gesamte Vorhaben während der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.08.2025
2 min.
Abschied von ihrer „Nummer 7“: Letzter Gruß für jungen Frankenberger Oliver Börner
Der LSV Sachsenburg hat sich auch am Sportplatz von Oliver Börner verabschiedet.
Zahlreiche Wegbegleiter haben sich von Oliver Börner verabschiedet, auch mit einem besonderen Trikot. Mit nur 35 Jahren hatte der Vater und frühere Vereinschef den Kampf gegen die Leukämie verloren.
Franziska Bernhardt-Muth
12:52 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 26.08.2025
 11 Bilder
Entengrütze im Großen Tiergarten in Berlin.
28.07.2025
4 min.
Wünsche nach dem Wasserschaden: Was kann beim Bau der Oelsnitzer Sporthalle noch mit erledigt werden?
Bauamtsleiter Patric Ebert (links) und Oberbürgermeister Mario Horn (CDU) in der Dreifeld-Sporthalle in Oelsnitz.
Nach einem Wasserschaden im Juni wurde die Oelsnitzer Dreifeldsporthalle zur Großbaustelle. Vier Wochen nach Arbeitsbeginn geben Verantwortliche einen ersten Einblick.
Tino Beyer
12:46 Uhr
2 min.
Ungewöhnlich großer Lichtstreifen am Himmel - Rätsel gelöst
Was ist denn das? - Treibstofftropfen einer Rakete hinterlassen Lichtstreifen (Foto-Handout)
Was ist denn das? Ein auffälliger Streifen Licht ist am Himmel zu sehen und sorgt für Aufsehen und viele Spekulationen. Jetzt ist klar, was es damit auf sich hat.
18.08.2025
4 min.
Mit Alarm beim Festakt: So feierte die Oelsnitzer Feuerwehr ihr 150-Jähriges
Die Freiwillige Feuerwehr rettete Oberbürgermeister Mario Horn (links) bei einer Rettungsübung am Rathaus in Oelsnitz aus seinem Büro.
Viele lobende Worte, Ehrungen, ein echter Alarm und eine Rettungsübung am Rathaus: Das Festwochenende der Freiwilligen Feuerwehr Oelsnitz hatte es in sich.
Christian Schubert
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
Mehr Artikel