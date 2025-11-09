So geht es mit dem Elsterradweg im Vogtland weiter

Der Ausbau der Radroute entlang der Weißen Elster im Vogtland ist ein Langzeitprojekt. Es geht nur langsam voran. Welcher Abschnitt als Nächster auf der Vorhabenliste des Landkreises steht.

Der Elsterradweg soll auf einer Gesamtstrecke von 250 Kilometern zwischen der Quelle in Tschechien und der Mündung in Sachsen-Anhalt ausgebaut werden. Doch vom Ziel, entlang der Weißen Elster durchgängig auf straßenbegleitenden Wegen radeln zu können, sind die Touristiker noch weit entfernt. Der Elsterradweg soll auf einer Gesamtstrecke von 250 Kilometern zwischen der Quelle in Tschechien und der Mündung in Sachsen-Anhalt ausgebaut werden. Doch vom Ziel, entlang der Weißen Elster durchgängig auf straßenbegleitenden Wegen radeln zu können, sind die Touristiker noch weit entfernt.