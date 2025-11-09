Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Als bislang letzter Abschnitt wurde ein Teilstück oberhalb der Talsperre Pirk in diesem Jahr ausgebaut.
Als bislang letzter Abschnitt wurde ein Teilstück oberhalb der Talsperre Pirk in diesem Jahr ausgebaut.
Oberes Vogtland
So geht es mit dem Elsterradweg im Vogtland weiter
Von Daniela Hommel-Kreißl
Der Ausbau der Radroute entlang der Weißen Elster im Vogtland ist ein Langzeitprojekt. Es geht nur langsam voran. Welcher Abschnitt als Nächster auf der Vorhabenliste des Landkreises steht.

Der Elsterradweg soll auf einer Gesamtstrecke von 250 Kilometern zwischen der Quelle in Tschechien und der Mündung in Sachsen-Anhalt ausgebaut werden. Doch vom Ziel, entlang der Weißen Elster durchgängig auf straßenbegleitenden Wegen radeln zu können, sind die Touristiker noch weit entfernt.
