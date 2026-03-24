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Thomas Schirmer aus Oelsnitz geht in Ruhestand - aber der Tabak- und Lottoshop bleibt.
Thomas Schirmer aus Oelsnitz geht in Ruhestand - aber der Tabak- und Lottoshop bleibt. Foto: Tino Beyer/Archiv
Thomas Schirmer aus Oelsnitz geht in Ruhestand - aber der Tabak- und Lottoshop bleibt.
Thomas Schirmer aus Oelsnitz geht in Ruhestand - aber der Tabak- und Lottoshop bleibt. Foto: Tino Beyer/Archiv
Oberes Vogtland
So geht es mit Postfiliale und Tabakladen am Oelsnitzer Markt weiter
Redakteur
Von Ronny Hager
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Inhaber Thomas Schirmer geht in den Ruhestand, aber es gibt eine Lösung für die Geschäfte am Marktplatz. Wer der neue Eigentümer ist und wann er an den Start geht.

Thomas Schirmer hat Wort gehalten. „Wenn wir aufhören, sage ich Bescheid - und wir gehen auch nicht ohne Nachfolger. Und ich jammere auch nicht rum wie andere“, betont der Geschäftsinhaber am Oelsnitzer Marktplatz gegenüber „Freie Presse“. Am Montagvormittag hat er es nochmals bestätigt, denn nun steht fest: Sowohl die Postfiliale als...
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