Sohl: Bahn lässt Bäume nahe Bahndamm beschneiden

Die Deutsche Bahn hat nach Anfragen von „Freie Presse“ einen Pflegeschnitt am Zweckleberg beauftragt. Zugleich stellt sie aber etwas klar.

Die Deutsche Bahn lässt im Bereich Sohl Bäume beschneiden. Sie wuchern im Ortsteil von Bad Elster nahe des Bahndamms im Bereich Bahnübergang Almweg/Straße Zweckleberg. Ein Pflegeschnitt sei beauftragt, sagte eine Sprecherin der Bahn auf mehrere Anfragen von „Freie Presse“. Zuvor waren Bahnmitarbeiter vor Ort und prüften die Stellen, an... Die Deutsche Bahn lässt im Bereich Sohl Bäume beschneiden. Sie wuchern im Ortsteil von Bad Elster nahe des Bahndamms im Bereich Bahnübergang Almweg/Straße Zweckleberg. Ein Pflegeschnitt sei beauftragt, sagte eine Sprecherin der Bahn auf mehrere Anfragen von „Freie Presse“. Zuvor waren Bahnmitarbeiter vor Ort und prüften die Stellen, an...