Sohl: Die Deutsche Bahn will auf ihrem Grund am Zweckleberg Baumschnitt vornehmen lassen.
Sohl: Die Deutsche Bahn will auf ihrem Grund am Zweckleberg Baumschnitt vornehmen lassen.
Oberes Vogtland
Sohl: Bahn lässt Bäume nahe Bahndamm beschneiden
Redakteur
Von Ronny Hager
Die Deutsche Bahn hat nach Anfragen von „Freie Presse“ einen Pflegeschnitt am Zweckleberg beauftragt. Zugleich stellt sie aber etwas klar.

Die Deutsche Bahn lässt im Bereich Sohl Bäume beschneiden. Sie wuchern im Ortsteil von Bad Elster nahe des Bahndamms im Bereich Bahnübergang Almweg/Straße Zweckleberg. Ein Pflegeschnitt sei beauftragt, sagte eine Sprecherin der Bahn auf mehrere Anfragen von „Freie Presse“. Zuvor waren Bahnmitarbeiter vor Ort und prüften die Stellen, an...
