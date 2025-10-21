Sommer-Grand-Prix in Klingenthal: Hier gibt es alle Zeiten für die Wettbewerbe

Oberes Vogtland
Ab Freitag sind die besten Skispringerinnen und Skispringer der Welt in Klingenthal am Start. Wann welcher Wettbewerb stattfindet.
Der Countdown läuft: Ab Freitag trifft sich die Weltelite des Skispringens wieder in der Vogtland-Arena. Vom 24. bis 26. Oktober steigt das Finale des Sommer-Grand-Prix. Es verspricht Spitzensport, Spannung und Gänsehautmomente vor einzigartiger Kulisse, wie der VSC Klingenthal als Veranstalter informiert.
