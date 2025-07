Sommerferien: Sporthalle im Vogtland wird zur Baustelle

Nach knapp 20 Jahren Nutzung sind Arbeiten an der Zweifeld-Halle in Markneukirchen erforderlich. Um was es dabei geht.

Die Einweihung scheint nicht ewig her - aber an der 2007 eröffneten Zweifeld-Sporthalle des Gymnasiums Markneukirchen gibt es Investitionsbedarf. Nach knapp 20 Jahren Nutzung sind Optimierungen am Dach (Eindeckung, Wegfall der Gauben) und bei der Elektronik nötig, dazu wird digitalisiert, teilte Bürgermeister Toni Meinel (parteilos) mit. Um den...