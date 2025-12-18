MENÜ
Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Oelsnitz kippte ein Transporter auf die Seite.
Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Oelsnitz kippte ein Transporter auf die Seite.
Update
Oberes Vogtland
Spektakulärer Unfall im Vogtland: Transporter kippt um
Redakteur
Von Ronny Hager
Auf der Rosa-Luxemburg-Straße in Oelsnitz sind am Donnerstagnachmittag ein Auto und ein Transporter kollidiert. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Zu einem aufsehenerregenden Unfall ist es am Donnerstagnachmittag in der Innenstadt von Oelsnitz/Vogtland gekommen. Dabei kollidierten auf der Rosa-Luxemburg-Straße ein Auto und ein Transporter. Der Transporter kippte dabei auf die Seite und blieb quer zur Fahrbahn liegen. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, war gegen 16.30 Uhr noch unklar - die...
