Spende für Krebshilfe: Hobbyfußballer aus dem Vogtland sammeln über eine Million Kronkorken

In nur zwei Monaten haben die Oelsnitzer Zauberkugel-Sportler über zwei Tonnen Edelmetall aufgetrieben. Der Erlös der Aktion, die weiterlaufen soll, dient einem guten Zweck.

Dass die Mitglieder des Oelsnitzer Freizeit-Fußballvereins Zauberkugel gerne feiern, ist weithin bekannt. Auch für die Organisation von Veranstaltungen kennen die Vogtländer den Verein. Dass die Mitglieder aber binnen zwei Monaten eine Million Flaschen Bier trinken, traut den feierfreudigen Kickern dann doch keiner zu. Und das zu Recht. Zwar...