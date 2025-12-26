Spenden-Annahmen durch Kommunen im Vogtland: Diese Regeln gelten

Oberes Vogtland
Über jede Bockwurst einzeln beschließen oder alles im Sammelbeschluss abhandeln? Die Kommunalaufsicht des Vogtlandkreises erklärt, wie Städte und Gemeinden auf der sicheren Seite sind.
Aufgebläht - so zeigen sich Tagesordnungen von Stadt- und Gemeinderatssitzungen vielerorts im Vogtland. Das liegt am Paragraf 73 der Sächsischen Gemeindeordnung, der die Annahme von Spenden durch Kommunen regelt. Das kommt zum Beispiel ins Spiel, wenn jemand ein Fest, eine kommunale Einrichtung oder eine Kindertagesstätte in öffentlicher...
