Spitzzüngig und scharfsinnig: Désirée Nick begeistert in Bad Elster

Mit einer kabarettistischen Lesung gastierte die Entertainerin, Schauspielerin und Autorin Désirée Nick am Freitag im König-Albert-Theater Bad Elster. Was sie dabei an pikanten Details verriet.

Es wäre verwunderlich, wenn Désirée Nick eine Vermarktungsagentur benötigen würde. Sie erledigt es selbst, sich als Entertainerin, Schauspielerin und Autorin publikumswirksam ins richtige Licht zu rücken und ihre Bücher – alle Bestseller – entsprechend anzupreisen. „Der Wahnsinn, was ich Ihnen heute in Bad Elster biete!", kündigte...