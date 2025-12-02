Stadt im Vogtland holt Sonderpreis bei City-Wettbewerb

Oberes Vogtland
Mit seinem Vorhaben „Netzwerk Perlmutter – Lebenswert in der Stadt“ war Adorf zum wiederholten Mal beim Wettbewerb „Ab in die Mitte“ erfolgreich. Wie viel Geld es diesmal gibt.
Adorfs große Besonderheit in Ideen und Geld ummünzen: Das ist der Kleinstadt im Oberen Vogtland zum wiederholten Mal beim Innenstadt-Wettbewerb „Ab in die Mitte“ gelungen. Das 4500-Einwohner-Städtchen ist für sein Vorhaben „Netzwerk Perlmutter – Lebenswert in der Stadt“ mit einem Sonderpreis in der Sparte Einzelhandel durch Sachsens...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.