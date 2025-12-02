Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Für das Projekt „Netzwerk Perlmutter – Lebenswert in der Stadt“ wird Adorf ausgezeichnet. Dreh- und Angelpunkt ist dabei das neue Erlebnismuseum - im Bild Sarah Kaiser.
Für das Projekt „Netzwerk Perlmutter – Lebenswert in der Stadt“ wird Adorf ausgezeichnet. Dreh- und Angelpunkt ist dabei das neue Erlebnismuseum - im Bild Sarah Kaiser.
Oberes Vogtland
Stadt im Vogtland holt Sonderpreis bei City-Wettbewerb
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit seinem Vorhaben „Netzwerk Perlmutter – Lebenswert in der Stadt“ war Adorf zum wiederholten Mal beim Wettbewerb „Ab in die Mitte“ erfolgreich. Wie viel Geld es diesmal gibt.

Adorfs große Besonderheit in Ideen und Geld ummünzen: Das ist der Kleinstadt im Oberen Vogtland zum wiederholten Mal beim Innenstadt-Wettbewerb „Ab in die Mitte“ gelungen. Das 4500-Einwohner-Städtchen ist für sein Vorhaben „Netzwerk Perlmutter – Lebenswert in der Stadt“ mit einem Sonderpreis in der Sparte Einzelhandel durch Sachsens...
