Stadt Oelsnitz verzichtet überraschend auf Finanzgutachten

Die Verwaltung hat stattdessen bei einem internen Workshop nach Sparmöglichkeiten gesucht. Ergebnisse stehen aus.

Die Stadt Oelsnitz lässt ihre Finanzen nicht von externen Fachleuten überprüfen. Das ergab eine Anfrage von Peter Plaumann (FOB) im Stadtrat. Die FOB-Fraktion hatte immer wieder die Ausschreibung eines Finanzgutachtens angemahnt. Dass der Blick von außen wichtig und sinnvoll sei, darüber bestand Konsens im Stadtrat. Die Verwaltung hat sich...