Stadtteilbegehung in Oelsnitz führt am Dienstag durch Untermarxgrün

Problemen auf der Spur: Am Dienstag sind Vertreter von Rat und Verwaltung wieder unterwegs. Bürger sind eingeladen.

Vertreter von Stadtverwaltung und Stadtrat gehen wieder in einem Oelsnitzer Stadtteil auf Tour - am Dienstag in Untermarxgrün. Treffpunkt ist 16 Uhr die Wache der Feuerwehr Untermarxgrün, wie die Stadtverwaltung informiert. Alle Bürger sind eingeladen. Die Begehung wird von Vize-OB Björn Fläschendräger (FOB) angeführt. Streckenverlauf:...