Die Eisbahn im Oelsnitzer Freibad Elstergarten erfreut sich großer Beliebtheit. Am vergangenen Samstag gab es besonders großen Andrang.
Die Stadtwerke Oelsnitz senken die Strompreise zum 1. Januar um zehn Prozent.
Ines Puhan, Geschäftsführerin der Oelsnitzer Stadtwerke, hat am Montag über neue Preis-Entwicklungen informiert.
Oberes Vogtland
Stadtwerke Oelsnitz: Stark sinkende Strompreise und Eisbahn-Freude
Redakteur
Von Ronny Hager
Mitten in die erfolgreiche Startphase des Winterspaßes platzt die Information, dass der regionale Versorger die Stromtarife für alle Kunden in Kürze senkt. Auch für Gaskunden gibt es gute Nachrichten.

Die Stadtwerke Oelsnitz senken zum Jahreswechsel die Strompreise um zehn Prozent. Darüber hat Geschäftsführerin Ines Puhan am Montag informiert. Von den niedrigeren Tarifen profitieren sowohl Kunden mit jahrelanger Treue zum Versorger als auch Vogtländer, die neu Strom vom regionalen Anbieter beziehen. Unter dem Motto „Energie, die bleibt“...
