Stadtwerke Oelsnitz: Stark sinkende Strompreise und Eisbahn-Freude

Oberes Vogtland
Mitten in die erfolgreiche Startphase des Winterspaßes platzt die Information, dass der regionale Versorger die Stromtarife für alle Kunden in Kürze senkt. Auch für Gaskunden gibt es gute Nachrichten.
Die Stadtwerke Oelsnitz senken zum Jahreswechsel die Strompreise um zehn Prozent. Darüber hat Geschäftsführerin Ines Puhan am Montag informiert. Von den niedrigeren Tarifen profitieren sowohl Kunden mit jahrelanger Treue zum Versorger als auch Vogtländer, die neu Strom vom regionalen Anbieter beziehen. Unter dem Motto „Energie, die bleibt“...
