Standesbeamten-Notstand im Vogtland: Kleine Gemeinde hilft Großer Kreisstadt aus der Klemme

Muldenhammers Standesbeamtinnen helfen ein weiteres Jahr im Klingenthaler Rathaus aus - in der Regel einmal pro Woche.

Klingenthal und Muldenhammer werden im Standesamtsbereich weiter zusammenarbeiten. Stadt- und Gemeinderat müssen den Weg dafür mit dem Beschluss einer Zweckvereinbarung freimachen. Demnach sollen Standesbeamte beider Kommunen im jeweils anderen Rathaus Dienst tun dürfen.