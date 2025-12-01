Standesbeamten-Notstand im Vogtland: Kleine Gemeinde hilft Großer Kreisstadt aus der Klemme

Oberes Vogtland
Muldenhammers Standesbeamtinnen helfen ein weiteres Jahr im Klingenthaler Rathaus aus - in der Regel einmal pro Woche.
Klingenthal und Muldenhammer werden im Standesamtsbereich weiter zusammenarbeiten. Stadt- und Gemeinderat müssen den Weg dafür mit dem Beschluss einer Zweckvereinbarung freimachen. Demnach sollen Standesbeamte beider Kommunen im jeweils anderen Rathaus Dienst tun dürfen.
