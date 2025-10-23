Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Geiger Roby Lakatos, Star des Gypsy-Jazz, tritt am Samstag im König-Albert-Theater Bad Elster auf.
Bild: Istvan Fazekas
Geiger Roby Lakatos, Star des Gypsy-Jazz, tritt am Samstag im König-Albert-Theater Bad Elster auf.
Geiger Roby Lakatos, Star des Gypsy-Jazz, tritt am Samstag im König-Albert-Theater Bad Elster auf. Bild: Istvan Fazekas
Oberes Vogtland
Star-Geiger, Traktorenschau, Pilztour: Tipps zum Wochenende im Oberen Vogtland
Redakteur
Von Ronny Hager
Bad Elster feiert eine Woche im Zeichen von Johann Strauß, in Adorf geht es um Künstliche Intelligenz. Schaurig wird es mancherorts, wohlklingend und sportlich in Klingenthal.

Teufelsgeiger zu Gast: Star der „Festwoche für den Walzerkönig“ zum 200. Geburtstag von Johann Strauß ist am Samstag in Bad Elster der ungarische Geiger Roby Lakatos. Er gilt als Spitzenvertreter des Gypsy Jazz, gerühmt von seinem Lehrermeister Yehudi Menuhin und als Geiger mit den weltweit flinkesten Fingern. Er tritt zusammen mit seinem...
