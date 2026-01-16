Start für Medizin-Projekt in Bad Elster

In den Räumen der früheren Post finden am Mittwoch telemedizinische Augenmessungen statt.

Startschuss für Medizin-Projekt in Bad Elster: Am Mittwoch finden dort telemedizinische Augenmessungen statt. Die Durchführung erfolgt durch Mirantus Health GmbH in Kooperation mit Mirjam Knopp. Die Messungen werden in den frisch sanierten Räumlichkeiten des ehemaligen Postamtes in der Lindenstraße 9 in Bad Elster durchgeführt. Ziel der...