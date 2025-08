Stefanie Hertel geht mit ihrem Vogtland-Open-Air ins Plauener Parktheater

Stefanie Hertel wiederholt ihr Vogtland-Open-Air. Im September 2026 soll das Schlagerfestival im Parktheater Plauen stattfinden. Das bestätigte die Sängerin bei ihrer Kräuterbuchlesung in Oelsnitz.

