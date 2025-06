Stefanie Hertels Open Air und noch viel mehr: Pfingst-Tipps fürs Obere Vogtland

Die Sängerin feiert in der Vogtland-Arena Klingenthal mit vielen Gästen ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Daneben ist viel los: Pferdefest, Kanonendonner, Mineralientag und mehr.

Open Air-Premiere: Die Vogtland-Arena Klingenthal steht am Sonntag im Zeichen des Vogtland Open-Airs. Anlass ist das 40-jährige Bühnenjubiläum von Stefanie Hertel. Los geht es 14 Uhr. Auf der Bühne stehen die Münchener Freiheit, Ross Antony, Claudia Jung, Vincent Gross, Patricia Larrass, das Duo Neon und Band More Than Words.