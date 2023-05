Stein rollt an Zaun: 2000 Euro Schaden

Klingenthal.

Einen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro haben Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag an einem Zaun in Klingenthal angerichtet. Die Täter gruben auf einem Hang oberhalb der Klingenthaler Straße in der Nähe des Kindergartens einen im Durchmesser etwa 50 Zentimeter großen Stein aus und ließen ihn dann den Hang hinunter rollen, berichtet die Polizei. Insgesamt legte der Stein eine Strecke von knapp 300 Metern zurück, ehe er an einem Maschendrahtzaun an der Grundstücksgrenze gebremst wurde und liegen blieb. (lh)