Straßen-Umbenennung: Fehler lässt Schönbrunner aufschrecken

Nach einem Beitrag im Amtsblatt klingeln in der Gemeinde Bösenbrunn die Telefone. Der Bürgermeister korrigiert: Die Planschwitzer Straße bleibt.

Wird die Planschwitzer Straße in Schönbrunn tatsächlich zum 1. Dezember umbenannt? So steht es schwarz auf weiß in der neuesten Ausgabe des Amtsblattes Stadtanzeiger - als Allgemeinverfügung, unterzeichnet vom Oelsnitzer OB Mario Horn (CDU). „Das ist nicht korrekt. Es ist falsch. Wir haben schon Meldungen dazu erhalten. Das wird im...