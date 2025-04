Streicheleinheiten auf dem Ostermarkt in Oelsnitz: Besucher sorgen für vollen Marktplatz

Der Ostermarkt in Oelsnitz war am Sonntag sehr gut besucht. Passendes Wetter und zahlreiche Angebote lockten die Menschen in das Stadtzentrum.

Musik, Angebote von Händlern für Ostern sowie Familien: Der Ostermarkt in Oelsnitz lockte am Sonntag viele Besucher auf den vollen Marktplatz. Das Wetter spielte mit und die Gäste lauschten in gemütlicher Atmosphäre unter anderem den musikalischen Darbietungen der Stadtkapelle Oelsnitz oder der Dixieland Six Jazzband aus Bad Brambach. Auch...