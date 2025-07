Stromausfall in Klingenthal: Woran es hakte

911 Haushalte waren in der Nacht zum Sonntag ohne Strom.

In einigen Gebieten von Klingenthal ist in der Nacht von Samstag zu Sonntag vier Stunden lang der Strom ausgefallen. So blieb es etwa in Döhlerwald und im Neubaugebiet dunkel. Das bestätigte eine Sprecherin des Versorgungsunternehmens Mitnetz Strom auf Nachfrage der „Freien Presse“.