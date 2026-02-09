Stühlerücken im Gemeinderat Mühlental: Künftig ein Sitz frei

Michael Wimmer (Wählervereinigung Unterwürschnitz) verlässt das Gremium nach sechs Jahren. Was der Grund dafür ist und warum es keinen Nachrücker gibt.

Dem Mühlentaler Gemeinderat werden künftig noch elf Abgeordnete angehören. Der Rat votierte einstimmig für den Antrag von Michael Wimmer (Wählervereinigung Unterwürschnitz), wegen Aufnahme einer nebenberuflichen Tätigkeit in Leipzig aus dem Gremium ausscheiden zu dürfen. Wimmer war seit 2019 Gemeinderat gewesen, in der ersten...