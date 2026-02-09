MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Mühlentaler Gemeinderat - auch auf diesem Foto ohne Michael Wimmer.
Der Mühlentaler Gemeinderat - auch auf diesem Foto ohne Michael Wimmer. Bild: Christian Schubert/Archiv
Der Mühlentaler Gemeinderat - auch auf diesem Foto ohne Michael Wimmer.
Der Mühlentaler Gemeinderat - auch auf diesem Foto ohne Michael Wimmer. Bild: Christian Schubert/Archiv
Oberes Vogtland
Stühlerücken im Gemeinderat Mühlental: Künftig ein Sitz frei
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Michael Wimmer (Wählervereinigung Unterwürschnitz) verlässt das Gremium nach sechs Jahren. Was der Grund dafür ist und warum es keinen Nachrücker gibt.

Dem Mühlentaler Gemeinderat werden künftig noch elf Abgeordnete angehören. Der Rat votierte einstimmig für den Antrag von Michael Wimmer (Wählervereinigung Unterwürschnitz), wegen Aufnahme einer nebenberuflichen Tätigkeit in Leipzig aus dem Gremium ausscheiden zu dürfen. Wimmer war seit 2019 Gemeinderat gewesen, in der ersten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Jochen Walther
2 min.
07.02.2026
2 min.
Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?
Meinung
Redakteur
Nicht wenige DDR-Plattenbauten in der Innenstadt gehören zum insolventen CWG.
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Jochen Walther
11.01.2026
1 min.
Doppelhaushalt beschlossen: Finanzlage in Mühlental kritisch
In der Gemeinde Mühlental ist der Doppelhaushalt 2026/2027 beschlossen.
Die 1165-Einwohner-Gemeinde steuert in schwierige Jahre. Kritik gab es beim Beschluss aber bei einem anderen Punkt.
Ronny Hager
16:47 Uhr
3 min.
McLaren-Boss: Keine Ungleichbehandlung der Piloten zurück
Der eine will Weltmeister werden, der andere ist es schon: Oscar Piastri (l) und Lando Norris. (Archivbild)
Die Papaya-Regeln bestimmen die Vorfahrt bei McLaren. Werden sie eher zugunsten von Weltmeister Lando Norris und gegen Oscar Piastri ausgelegt?
07.02.2026
5 min.
Chemnitzer Opernball: Die Hingucker des Abends
 36 Bilder
Hans Oliver Naumann und Annika Pfaff’s letzte große Party zu zweit
Sehen und gesehen werden: Sparkling Moments lautete das Motto des 22. Chemnitzer Opernballs - dementsprechend glitzerten und funkelten die Outfits.
unserer Redaktion
24.11.2025
3 min.
Mühlental: Großer Unmut über Kosten an Schöneck
Mühlentals Gemeinderat pocht auf Erläuterungen zur Verwaltungskostenumlage an Schöneck.
Die Ausgaben für die Verwaltung bestimmen den Haushalt der Landgemeinde zum erheblichen Teil. Noch steht die Summe für 2026 nicht fest. Die Abgeordneten verlangen Erklärungen und Sparbemühungen.
Ronny Hager
16:49 Uhr
6 min.
Bad Bunnys Halbzeitshow beim Super Bowl verärgert Trump
Bad Bunny setzte eine politische Botschaft.
"Spaß und Tanz" hatte Latin-Star Bad Bunny angekündigt für seinen Pausenauftritt beim großen NFL-Finale. Die bombastische Show bot aber auch politische Symbolik. Und verärgerte den US-Präsidenten.
Johanna Hänsel, Anna Ringle und Denis Düttmann, dpa
Mehr Artikel