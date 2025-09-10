Subaru-Fahrer bei Unfall nahe Schöneck schwer verletzt

Während eines Überholmanövers ist es am Dienstag zu einem Zusammenstoß zweier Autos gekommen. Ein Pkw überschlug sich. Die Straße war gesperrt.

Am Dienstagvormittag ist ein 62-jähriger Subaru-Fahrer nahe Schöneck schwer verletzt worden. Wie die Polizei Mittwochfrüh mitteilte, sei der Mann auf der Falkensteiner Straße (S 301) in Richtung Neustadt unterwegs gewesen. Er wollte eine vor ihm fahrende Kolonne überholen. Allerdings geriet ein 36-jähriger VW-Fahrer innerhalb dieser Kolonne...