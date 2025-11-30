Sven Lorenz bleibt Chef der Freien Wähler Vogtland

Oberes Vogtland
Mit bewährtem Führungstrio starten die Freien Wähler ins Jahr 2026. Was sie sich für das neue Jahr vorgenommen haben.
Sven Lorenz aus Schöneck führt weiterhin den Verein Freie Wähler Vogtland an. Während der turnusgemäßen Vorstandswahlen sprachen die Vereinsmitglieder ihm ihr Vertrauen aus. Stellvertreter bleibt Mario Beine aus Adorf, Schatzmeisterin Carmen Künzel aus Neuensalz. Das Trio führt die Freien Wähler im Vogtland bereits seit vier Jahren an.
