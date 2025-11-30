Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Vorstand der Freien Wähler Vogtland: Sven Lorenz, Carmen Künzel und Mario Beine.
Der Vorstand der Freien Wähler Vogtland: Sven Lorenz, Carmen Künzel und Mario Beine. Bild: Thorald Meisel
Der Vorstand der Freien Wähler Vogtland: Sven Lorenz, Carmen Künzel und Mario Beine.
Der Vorstand der Freien Wähler Vogtland: Sven Lorenz, Carmen Künzel und Mario Beine. Bild: Thorald Meisel
Oberes Vogtland
Sven Lorenz bleibt Chef der Freien Wähler Vogtland
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit bewährtem Führungstrio starten die Freien Wähler ins Jahr 2026. Was sie sich für das neue Jahr vorgenommen haben.

Sven Lorenz aus Schöneck führt weiterhin den Verein Freie Wähler Vogtland an. Während der turnusgemäßen Vorstandswahlen sprachen die Vereinsmitglieder ihm ihr Vertrauen aus. Stellvertreter bleibt Mario Beine aus Adorf, Schatzmeisterin Carmen Künzel aus Neuensalz. Das Trio führt die Freien Wähler im Vogtland bereits seit vier Jahren an.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
1 min.
Bildungsmesse in Arbeitsagentur Plauen berät über Qualifizierungsmöglichkeiten im Vogtland
Am Montag wird zur Bildungsmesse in die Arbeitsagentur Plauen eingeladen.
Einen Überblick über Qualifizierungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten im neuen Jahr geben Arbeitsagentur und Jobcenter am Montag in Plauen.
Daniela Hommel-Kreißl
18.11.2025
2 min.
Raus aus dem teuren Dispo: Adorf will für 2026 eine Million Euro Kredit
Einen Kredit in Höhe von einer Million Euro nimmt die Stadt Adorf auf.
Adorfs Stadtrat hat im Vorfeld der Haushaltsgespräche den Weg frei gemacht für eine Kreditaufnahme in Höhe von einer Million Euro. Die Konditionen sind günstiger als die eines Kassenkredites.
Daniela Hommel-Kreißl
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
01.12.2025
2 min.
Wück vor EM-Vergabe: Hoffe, UEFA hat aufgepasst
Hoffen auf den Zuschlag der EM 2029: Bundestrainer Wück und die deutschen Fußballerinnen.
Bundestrainer Wück wirbt vor der Vergabe der EM 2029 für Deutschland als Gastgeber. Dabei nennt er die großen Pluspunkte des deutschen Frauenfußballs.
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
Mehr Artikel