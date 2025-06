Talente der Musikschule Vogtland beeindrucken mit starken Leistungen

Am Sonntag fand in der Musikhalle das Abschlusskonzert 2025 der Musikschule Markneukirchen/Klingenthal statt. Fünf Schülerinnen durften sich dabei besonders freuen.

Wieder ein Jahr geschafft – und das nicht nur so, sondern mit Erfolg. Am Sonntag lieferten Schülerinnen und Schüler der Musikschule Vogtland, Abteilung Markneukirchen/Klingenthal, in der gut zur Hälfte gefüllten Musikhalle einen Beweis ihres Könnens und des erreichten Leistungsstandes ab. Sowohl als Solisten als auch im Ensemble forderten...