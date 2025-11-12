Tauschen statt Wegwerfen: Bushäuschen im Vogtland wird zum Kleidereck

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der Bushaltestelle in Bergen wurde jetzt eine Kleiderecke eingerichtet. Silvia Seerig kümmert sich regelmäßig um den Bestand.
In der Bushaltestelle in Bergen wurde jetzt eine Kleiderecke eingerichtet. Silvia Seerig kümmert sich regelmäßig um den Bestand. Bild: Christian Schubert
Die Bushaltestelle in Bergen ist mehr als nur ein Haltepunkt für den öffentlichen Busverkehr. Hier treffen sich Kinder und Familien für die Freizeitgestaltung.
Die Bushaltestelle in Bergen ist mehr als nur ein Haltepunkt für den öffentlichen Busverkehr. Hier treffen sich Kinder und Familien für die Freizeitgestaltung. Bild: Christian Schubert
Yvonne Smolla vom Verein Bergen 1328 in der Bushaltestelle des Ortes. Der Haltepunkt ist Anlaufpunkt für Wanderer sowie Treffpunkt für Kinder mit deren Familien.
Yvonne Smolla vom Verein Bergen 1328 in der Bushaltestelle des Ortes. Der Haltepunkt ist Anlaufpunkt für Wanderer sowie Treffpunkt für Kinder mit deren Familien. Bild: Christian Schubert
Auf der Verkehrsinsel in Bergen soll am 1. Advent ein Tannenbaum aufgestellt und mit einer Lichterkette geschmückt werden.
Auf der Verkehrsinsel in Bergen soll am 1. Advent ein Tannenbaum aufgestellt und mit einer Lichterkette geschmückt werden. Bild: Christian Schubert
In der Bushaltestelle in Bergen wurde jetzt eine Kleiderecke eingerichtet. Silvia Seerig kümmert sich regelmäßig um den Bestand.
In der Bushaltestelle in Bergen wurde jetzt eine Kleiderecke eingerichtet. Silvia Seerig kümmert sich regelmäßig um den Bestand. Bild: Christian Schubert
Die Bushaltestelle in Bergen ist mehr als nur ein Haltepunkt für den öffentlichen Busverkehr. Hier treffen sich Kinder und Familien für die Freizeitgestaltung.
Die Bushaltestelle in Bergen ist mehr als nur ein Haltepunkt für den öffentlichen Busverkehr. Hier treffen sich Kinder und Familien für die Freizeitgestaltung. Bild: Christian Schubert
Yvonne Smolla vom Verein Bergen 1328 in der Bushaltestelle des Ortes. Der Haltepunkt ist Anlaufpunkt für Wanderer sowie Treffpunkt für Kinder mit deren Familien.
Yvonne Smolla vom Verein Bergen 1328 in der Bushaltestelle des Ortes. Der Haltepunkt ist Anlaufpunkt für Wanderer sowie Treffpunkt für Kinder mit deren Familien. Bild: Christian Schubert
Auf der Verkehrsinsel in Bergen soll am 1. Advent ein Tannenbaum aufgestellt und mit einer Lichterkette geschmückt werden.
Auf der Verkehrsinsel in Bergen soll am 1. Advent ein Tannenbaum aufgestellt und mit einer Lichterkette geschmückt werden. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Tauschen statt Wegwerfen: Bushäuschen im Vogtland wird zum Kleidereck
Von Christian Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Bushaltestelle von Bergen in der Gemeinde Eichigt kann man jetzt gut erhaltene Kleidungsstücke tauschen. Wie es zu der Idee kam und was der Haltepunkt noch zu bieten hat.

Eine Bushaltestelle mit Kleidungstücke zum Tauschen, das gibt es jetzt im Oberen Vogtland. In Bergen, Ortsteil der Gemeinde Eichigt, wurde dazu jetzt eine Ecke im Inneren des einzigen Bushäuschens im Ort eingerichtet. An rund 100 Kleiderbügel hängen gebrauchte Bekleidungsstücke, die darauf warten, den Besitzer zu wechseln.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
4 min.
Schönstes Vogtland-Dorf: Wir sind Sieger der Herzen
Den Bergener Stand bedachte Sachsens Infrastruktur-Ministerin Regina Kraushaar (im Bild links) mit viel Lob. Bei den Preisen ging das Vogtland-Dorf leer aus.
Beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ erntete der Eichigter Ortsteil Bergen viele Komplimente und Besucher, aber keinen Preis. Dafür setzte Bergen bislang unbekannte Akzente.
Ronny Hager
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
16:06 Uhr
2 min.
Dynamo Dresden gewinnt Test gegen Energie Cottbus mit 3:0
Im Testspiel gegen Drittligist Energie Cottbus traf Dresdens Jonas Oehmichen (r) zur Führung. (Archivbild)
Aufsteiger Dynamo Dresden wartet in der 2. Bundesliga auf den ersten Heimsieg der Saison. Cottbus verbuchte gerade die erste Drittliga-Niederlage daheim. Den Test gegeneinander gewinnt Dynamo klar.
29.09.2025
4 min.
Zusammen angepackt: Zwei Dörfer im Vogtland weihen neue Spielplätze ein
Carina Wünsche und Sohn Nils nutzten zur Einweihung des Spielplatzes an der Waldklause in Pabstleithen das neue Areal mit Rutsche, Kletterelementen und zwei Schaukeln.
Pabstleithen und Hundsgrün hatten am Wochenende Grund zum Feiern: Neue Spielplätze wurden in Betrieb genommen. Weil die Gemeinde keine Zuschüsse dafür erhalten hat, krempelten die Einwohner auch selbst die Ärmel hoch.
Christian Schubert, Eckhard Sommer
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
Mehr Artikel