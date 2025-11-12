Tauschen statt Wegwerfen: Bushäuschen im Vogtland wird zum Kleidereck

In der Bushaltestelle von Bergen in der Gemeinde Eichigt kann man jetzt gut erhaltene Kleidungsstücke tauschen. Wie es zu der Idee kam und was der Haltepunkt noch zu bieten hat.

Eine Bushaltestelle mit Kleidungstücke zum Tauschen, das gibt es jetzt im Oberen Vogtland. In Bergen, Ortsteil der Gemeinde Eichigt, wurde dazu jetzt eine Ecke im Inneren des einzigen Bushäuschens im Ort eingerichtet. An rund 100 Kleiderbügel hängen gebrauchte Bekleidungsstücke, die darauf warten, den Besitzer zu wechseln.